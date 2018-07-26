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Yıldırım isabet eden ev, kül oldu

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde sağanak sırasında bir eve yıldırım isabet etmesi sonucu, yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında, ev kullanılamaz hale geldi. Atatürk Mahallesi'nde bugün saat 15.00 sıralarında, kısa...

Yıldırım isabet eden ev, kül oldu
AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde sağanak sırasında bir eve yıldırım isabet etmesi sonucu, yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında, ev kullanılamaz hale geldi.
Atatürk Mahallesi'nde bugün saat 15.00 sıralarında, kısa süreli gök gürültülü sağanak başladı. Yağış sırasında, Ahmet ve Sibel Uçaravcı'nın yaşadığı eve, yıldırım isabet edince yangın çıktı. Kimsenin bulunmadığı evdeki yangını gören komşuların haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahalede bulundu. İtfaiyenin yaptığı çalışma sonucu, yangın kontrol altına alındı. İncelemede evin kullanılamaz hale geldiği belirlendi.
Ahmet ve Sibel Uçaravcı çifti, evlerinin yandığını görünce büyük üzüntü yaşadı. Olay sonrası Koçarlı Belediye Başkanı CHP'li Mutlu Öztürk, mahalleye giderek aileye geçmiş olsun dileklerini iletti. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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