Yıldırım isabet eden çadırdaki kadın öldü

Olay, bugün Eski Gedik köyünde bulunan Koca Sor Sırtları Yaylası'nda meydana geldi. Pamuk Çelik'in içerisinde bulunduğu çadıra yıldırım isabet etti. Yakınlarının ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, Pamuk Çelik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cesedi, otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Olay, bugün Eski Gedik köyünde bulunan Koca Sor Sırtları Yaylası'nda meydana geldi. Pamuk Çelik'in içerisinde bulunduğu çadıra yıldırım isabet etti. Yakınlarının ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, Pamuk Çelik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cesedi, otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.