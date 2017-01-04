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Yılbaşındaki cinayete 3 gözaltı

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), () - ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde yılbaşı gecesi 40 yaşındaki Ramazan Yiğit'i 8 yerinden bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı. Alanya'ya bağlı Kadıpaşa Mahallesi Sugözü...

Yılbaşındaki cinayete 3 gözaltı

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), () - ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde yılbaşı gecesi 40 yaşındaki Ramazan Yiğit'i 8 yerinden bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
Alanya'ya bağlı Kadıpaşa Mahallesi Sugözü Caddesi'nde yılbaşı gecesi saat 02.00 sıralarında yolda yürüyen Ramazan Yiğit, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, yaralı halde bulunan Ramazan Yiğit, ambulansla Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Vücudunda 8 bıçak darbesi belirlenen Yiğit, kurtarılamadı.
Cinayet mahali yakınındaki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, 26 yaşındaki Mithat A. ile ikisi de 25 yaşında Doğan B. ve Müslüm S.'yi takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından adresleri belirlenen şüpheliler, dün akşam evlerine düzenlenen baskınla gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise cinayette kullanıldığı düşünülen bıçak ile ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca ve 50 gram esrar ele geçirildi.
3 şüpheli polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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