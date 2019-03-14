Yılbaşında 2 kardeşi öldürüp, eğlenirken yakalanan sanığa müebbet istemi

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Derince ilçesinde yılbaşı gecesi kahvehanede Kıyas Ayğan (50) ve İlhami Ayğan (46) kardeşleri öldürdükten sonra arkadaşlarıyla buluşup eğlenmeye devam eden Talip Atalay'ın (38) yargılanmasına başlandı. Cumhuriyet savcısı, Talip Atalay'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Yılbaşı gecesi, Derince Deniz Mahallesi Ören Sokak'ta bulunan bir kahvehanede meydana gelen olayda Talip Atalay pompalı tüfekle ateş ederek Kıyas ve İlhami Ayğan kardeşleri vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan, evlerinde buluştuğu arkadaşları ile birlikte içki içip eğlenmeye devam eden Talip Atalay yakalandı. Olayla ilgili olarak hazırlanan iddianamenin kabulünün ardından Talip Atalay hakkında 'Kasten adam öldürme' suçlaması ile Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın görülmesine başlandı. Duruşmaya tutuklu sanık Talip Atalay, kaçması ve saklanmasına yardım ettiği iddiası ile tutuksuz yargılanan Mehmet D., Selehattin A., Furkan Y. ve Mehmet M. katıldı.

Talip Atalay savunmasında, "Olay günü alkol alıyordum. Aramızda atışma ve küfürleşme oldu. Kıyas Ayğan yan masadaydı. Bu arada İlhami Ayğan el kol hareketi yaparak yanıma geldi. 'Git lan buradan, bizim keyfimizi kaçırmaya hakkın yok' dedi. Ben de ona 'Lanlı konuşmaya hakkın yok' dedim. Dışarıya çıktım, 100 metre ileride bulunan yazıhaneme gittim. Oradaki tüfeği aldım. Tüfeği internetten almıştım, ruhsatı yoktu. Tüfekle kahveye geri gittim. İlhami'yi çağırdım. Kapının önünde üzerime yürüdü. Ben de onun ayağına ateş etmek istedim. Ancak başka yerden yaralandı. Kaç el ateş ettim bilmiyorum. Benim öldürme gibi bir amacım yoktu. Ben olay günü çok alkollü olduğum için küfürlü konuştuğumu, neler söylediğimi hatırlamıyorum. Olay nedeni ile pişmanım" dedi

Suçluyu kayırma suçu ile tutuksuz yargılanan kişiler ise Talip Atalay'ın cinayet işlediğinden haberlerinin olmadığını ileri sürdü. Davada müşteki olarak dinlenen Kıyas ve İlhami Ayğan'ın kardeşi Bektaş Ayğan, "Ben olayla ilgili bir şey görmedim. Kıraathaneye gittiğimde ağabeyim İlhami 3 yerinden, Kıyas ağabeyim ise başından vurularak öldürülmüştü. Olayı görenler Talip'in yaptığını söyledi. Ağabeylerim ve Talip arasında bir husumet yoktu. Şikayetçiyim." diye konuştu.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ

Tanıkların da dinlenmesinin ardından savcı mütalaasını açıkladı. Cumhuriyet savcısı, Talip Atalay'ın 'kasten adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Dava, Talip Atalay'ın tutukluluk halinin devamına karar verilerek ileri bir tarihe ertelendi.



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