Son Dakika
Yılbaşı eğlencesine giderken yakalanan firari tutuklandı
ANTALYA'da 32 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla 5 yıldır aranan ve yılbaşı eğlencesine giderken yakalanan Yunus Karabulut (35), tutuklandı. Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği...
GÜVENLİK 02.01.2020, 14:39
ANTALYA'da 32 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla 5 yıldır aranan ve yılbaşı eğlencesine giderken yakalanan Yunus Karabulut (35), tutuklandı.
Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yılbaşı gecesi Yeniköy Mahallesi 478 Sokak'ta yaptıkları denetimlerde, şüpheli gördükleri ve üzerinden kimlik çıkmayan kişiyi polis merkezine götürdü. Yapılan incelemede şüphelinin, hırsızlık ve dolandırıcılıktan 5 yıldır aranan Yunus Karabulut olduğu belirlendi. Antalya, Konya ve Muğla'da 34 suçtan kesinleşmiş 32 yıl hapis cezası bulunan Karabulut'un, 2014 yılından bu yana kaçak olduğu ortaya çıktı. Yılbaşı eğlencesine giderken yakalandığı belirtilen Karabulut, polisteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyeye çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yılbaşı gecesi Yeniköy Mahallesi 478 Sokak'ta yaptıkları denetimlerde, şüpheli gördükleri ve üzerinden kimlik çıkmayan kişiyi polis merkezine götürdü. Yapılan incelemede şüphelinin, hırsızlık ve dolandırıcılıktan 5 yıldır aranan Yunus Karabulut olduğu belirlendi. Antalya, Konya ve Muğla'da 34 suçtan kesinleşmiş 32 yıl hapis cezası bulunan Karabulut'un, 2014 yılından bu yana kaçak olduğu ortaya çıktı. Yılbaşı eğlencesine giderken yakalandığı belirtilen Karabulut, polisteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyeye çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
7°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 02 Ocak 2020
|İmsak
|06:50
|Güneş
|08:22
|Öğle
|13:13
|İkindi
|15:33
|Akşam
|17:54
|Yatsı
|19:20
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|17
|37
|2. Başakşehir
|17
|33
|3. Trabzonspor
|17
|32
|4. Fenerbahçe
|17
|31
|5. Beşiktaş
|17
|30
|6. Alanyaspor
|17
|29
|7. Galatasaray
|17
|27
|8. Malatyaspor
|17
|24
|9. Gaziantep FK
|17
|24
|10. Göztepe
|17
|23
|11. Denizlispor
|17
|22
|12. Çaykur Rizespor
|17
|20
|13. Gençlerbirliği
|17
|18
|14. Kasımpaşa
|17
|15
|15. Konyaspor
|17
|15
|16. Antalyaspor
|17
|14
|17. Ankaragücü
|17
|12
|18. Kayserispor
|17
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|17
|36
|2. Erzurum BB
|17
|30
|3. Keçiörengücü
|17
|28
|4. Menemen Belediyespor
|17
|28
|5. Akhisar Bld.Spor
|17
|27
|6. Bursaspor
|17
|27
|7. Ümraniye
|17
|25
|8. Adana Demirspor
|17
|24
|9. Balıkesirspor
|17
|24
|10. Altay
|17
|24
|11. Fatih Karagümrük
|17
|23
|12. Giresunspor
|17
|21
|13. İstanbulspor
|17
|19
|14. Altınordu
|17
|18
|15. Osmanlıspor
|17
|13
|16. Boluspor
|17
|13
|17. Adanaspor
|17
|12
|18. Eskişehirspor
|17
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|19
|55
|2. Leicester City
|21
|45
|3. Man City
|21
|44
|4. Chelsea
|21
|36
|5. M. United
|21
|31
|6. Tottenham
|21
|30
|7. Wolverhampton
|21
|30
|8. Sheffield United
|20
|29
|9. Crystal Palace
|21
|28
|10. Arsenal
|21
|27
|11. Everton
|21
|25
|12. Southampton
|21
|25
|13. Newcastle
|21
|25
|14. Brighton
|21
|24
|15. Burnley
|21
|24
|16. West Ham
|20
|22
|17. Aston Villa
|21
|21
|18. Bournemouth
|21
|20
|19. Watford
|21
|19
|20. Norwich City
|21
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|18
|39
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Sevilla
|18
|34
|4. Atletico Madrid
|18
|32
|5. Real Sociedad
|18
|31
|6. Getafe
|18
|30
|7. Athletic Bilbao
|18
|28
|8. Valencia
|18
|28
|9. Levante
|18
|26
|10. Villarreal
|18
|25
|11. Granada
|18
|24
|12. Osasuna
|18
|23
|13. Real Betis
|18
|23
|14. Real Valladolid
|18
|20
|15. Deportivo Alaves
|18
|19
|16. Eibar
|18
|19
|17. Mallorca
|18
|15
|18. Celta de Vigo
|18
|14
|19. Leganés
|18
|13
|20. Espanyol
|18
|10