Yılbaşı eğlencesinde cinsel istismara hapis cezası

Murat KÜÇÜK/BOLU, () - BOLU'nun Mengen İlçesi'nde 13 yaşındaki N.Ö. adlı kıza cinsel istismarda bulunduğu iddisıyla 2'si tutuklu 4 sanık, 22.5 yıl ile 7 yıl 1 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Geçen yıl yılbaşı gecesi meydana gelen olayda 14 yaşındaki D.Ö. yanına kızkardeşi N.Ö.'yü de alarak, birlikte yılbaşı kutlaması için komşuları 27 yaşındaki Kemal Y. ve 37 yaşındaki Murat Y. kardeşlerin evine gitti. Kemal Y. ve Murat Y. kardeşler ile evde bulunan 15 yaşındaki Mert C. ile aynı yaştaki Yunus Emre Y., iddiaya göre içki içirdikleri D.Ö.'nün sızması üzerine, kızkardeşi N.Ö.'ye cinsel istismarda bulundu. Aile, çocuklarının eve dönmemesi üzerine kayıp başvurusu yaptı. Ertesi gün, belediye hoparlöründen arandıkları yönünde anons yapılınca D.Ö. ve N.Ö. kardeşler eve döndü.

Cinsel istismara uğrayan N.Ö.'nün durumu ailesine anlatarak şikayetçi olmaları üzerine yakalanan Kemal Y. ve Murat Y. kardeşler tutuklanırken, Mert C. ve Yunus Emre Y. tuuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından yargılanan sanıklardan Kemal Y., 22.5 yıl, kardeşi Murat Y. 12.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz sanıklar Mert C. ve Yunus Emre Y.'ye ise 7'şer yıl 1'er ay hapis cezası verilerek, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

