Yılbaşı eğlencesi ve uyuşturucu için gasp yaptılar

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA'da yılbaşı eğlencesi ve uyuşturucu madde almak için para bulamayan iki şüpheli, yarım saat arayla iki kadını gasp etti. Yakalanan şüphelilerin gasp anı ve gasp ettikleri çantayla otobüse binerek kaçışları güvenlik kameralarına yansıdı.

İlk gasp olayı, yılbaşı akşamı Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde meydana geldi. Yılbaşı gecesi eğlenmek ve uyuşturucu madde almak isteyen Salih Ç. (23) ve Okan G. (21), gasp yapmaya karar verdi. Fener Mahallesi üzerinde evine gitmekte olan Meryem Yağmur'u (75) gören şüpheliler, yaşlı kadını takip etmeye başladı. Tenha bir noktada kadının elindeki çantasını gasp eden 2 şüpheli, ormanlık alana kaçarak izlerini kaybettirdi. Şüpheliler, içersindeki 200 TL'yi aldıktan sonra çantayı ormanlık alanda ağaçların üzerine attı.

2 şüpheli bu kez Güzeloba Mahallesi'nde evine gitmekte olan Esra Sayımlar'ın (30) çantasını gasp etti. Gasp ettikleri çantayla birlikte otobüse binen şüpheliler, Ermenek Mahallesi'nde ormanlık alanda araçtan inerek çantadaki 50 TL'yi ve cep telefonunu aralarında bölüştü.

100'E YAKIN GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

Yarım saat arayla iki gasp ihbarı alan polis ekipleri, bölgede inceleme yapması için özel bir ekip kurdu. Antalya Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne bağlı özel ekip önce mağdurlarla görüşüp robot resim ve eşkal tespiti yaptı. Verilen eşkal doğrultusunda 2 gün boyunca 100'e yakın güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şüphelileri Ermenek Mahallesi'nde bir parkta uyuşturucu temini için hazırlık yaparken gözaltına aldı. Şüpheliler ifadelerinin alınması için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Sorguları tamamlanan iki şüpheli Antalya Adliyesi'ne sevk edildi.

GASP ANI KAMERADA

Şüpheliler, ikinci gasp olayında ve kaçmak için bindikleri otobüste güvenlik kameralarına yakalandı. Yol kenarında yürüyen Esra Sayımlar'ı gasp şüphelilerinin kovalaması ve çantayı alıp kaçması görüntülere yansıdı. Ellerinde siyah kadın çantasıyla otobüse binen şüphelilerin dikkat çekmemeye çalışması ise güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

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