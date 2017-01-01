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Yılbaşı eğlencesi dönüşü kaza: 1 ölü

Alper ÇOBANOĞLU/BALIKESİR, () - BALIKESİR'in Savaştepe İlçesi'nde gece yarısında meydana gelen trafik kazasında 43 yaşındaki Önder Bayraktar öldü. İstanbul - İzmir Otoban şantiyesinde çalışen Önder Bayraktar, arkadaşları ile...

Yılbaşı eğlencesi dönüşü kaza: 1 ölü

Alper ÇOBANOĞLU/BALIKESİR, () - BALIKESİR'in Savaştepe İlçesi'nde gece yarısında meydana gelen trafik kazasında 43 yaşındaki Önder Bayraktar öldü.
İstanbul - İzmir Otoban şantiyesinde çalışen Önder Bayraktar, arkadaşları ile birlikte yılbaşı kutlaması yaptıktan sonra çalıştığı şirkete ait 10 BE 709 plakalı aracıyla Savaştepe'den Manisa'nın Soma İlçesi'ne doğru harekete geçti. Buzlanan yolda aşırı hız yaptığı iddia edilen Bayraktar, Karaçam Mevkii'nde direksiyon kontrolünü yitirince araç takla atarak yoldan çıktı. Ormanlık alana savrulan aracı şans eseri yolda devriye görevi yapan Jandarma Trafik ekipleri buldu. Yapılan ilk incelemede Önder Bayraktar'ın takla atan aracın altında kalarak öldüğü belirlendi. Kaza yerine gelen Bayraktar'ın iş arkadaşları, araçta bir arkadaşının daha olduğunu söyleyince, jandarma ekipleri ormanlık alanda  arama yaptı. Bayraktar'ın yanında olduğu iddia edilen arkadaşının araçta olmadığı belirlendi. Cumhuriyet Savcısının incelemesi ardından Önder Bayraktar'ın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kaza yapan araç iş makineleriyle ormanlık alandan uzun süren uğraşlar sonrası çıkarıldı.

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