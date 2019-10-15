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Yıkım sırasında, yan binadaki dairenin mutfak duvarı yıkıldı
KONYA'da 4 katlı binanın yıkımı sırasında, bitişik halde bulunan bina zarar gördü. Zarar gören binadaki dairelerden birinin mutfak duvarı neredeyse tamamen yıkılırken, diğer dairelerin duvarlarında da yıkıntılar oluştu. Apartman sakinleri...
GÜVENLİK 15.10.2019, 17:40
KONYA'da 4 katlı binanın yıkımı sırasında, bitişik halde bulunan bina zarar gördü. Zarar gören binadaki dairelerden birinin mutfak duvarı neredeyse tamamen yıkılırken, diğer dairelerin duvarlarında da yıkıntılar oluştu. Apartman sakinleri evlerine girmekten korktuklarını söyledi.
Olay, bugün merkezde bulunan Selçuklu ilçesi’ne bağlı Işıklar Mahallesi Yeğenoğlu Caddesi’nde meydana geldi. Bir inşaat firması yeniden yapmak amacıyla yıkım gerçekleştirirken bitişik halde bulunan 4 katlı bina zarar gördü. 2'nci katta bulunan ve Şaban İçöz isimli vatandaşa ait dairenin mutfak duvarı yıkılırken evde olmayan İçöz ve aile bireyleri komşuların haber vermesi üzerine evlerine geldi. Olayı anlatan Yıldız İçöz, "Biz dışarıdaydık. Komşular aradı. Eve geldiğimde mutfak duvarı yıkıktı. Mutfak kullanılamaz halde" dedi.
Binanın birçok noktasında da yıkıntılar oluştuğu görülürken, bina sakinleri evlerine girmekten korktuklarını söyledi. Bu sırada yıkım işlemlerinin de sürmesi dikkat çekti.
Olay, bugün merkezde bulunan Selçuklu ilçesi’ne bağlı Işıklar Mahallesi Yeğenoğlu Caddesi’nde meydana geldi. Bir inşaat firması yeniden yapmak amacıyla yıkım gerçekleştirirken bitişik halde bulunan 4 katlı bina zarar gördü. 2'nci katta bulunan ve Şaban İçöz isimli vatandaşa ait dairenin mutfak duvarı yıkılırken evde olmayan İçöz ve aile bireyleri komşuların haber vermesi üzerine evlerine geldi. Olayı anlatan Yıldız İçöz, "Biz dışarıdaydık. Komşular aradı. Eve geldiğimde mutfak duvarı yıkıktı. Mutfak kullanılamaz halde" dedi.
Binanın birçok noktasında da yıkıntılar oluştuğu görülürken, bina sakinleri evlerine girmekten korktuklarını söyledi. Bu sırada yıkım işlemlerinin de sürmesi dikkat çekti.
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