Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Edirne'de FETÖ'den 18 rütbeli asker tutuklandı
FETÖ'den 18 rütbeli asker tutuklandı
BBP'de referandum kararını verdi; Peki ne diyecek?
Büyük Birlik Partisi de 'Hayır'...
Bahçeli'den Sinan Oğan'a saldırıya çok tartışılacak yorum
Bahçeli: Ülkücü adamı işini yarım...
8 Mart Kadınlar günü kutlaması yolunda facia : 7 ÖLÜ, 35 YARALI
Kadınlar Günü etkinliği yolunda kaza...

Yıkamaya bırakılan otomobille kapkaç yaptılar

Fatih KARAÇALI/ADANA, () - ADANA'da oto yıkamacıya bırakılan otomobille kapkaç yapan işyeri çalışanı ve 2 arkadaşı, polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Merkez Seyhan İlçesi'nde oturan N.Ö., bir oto yıkamacıya...

Yıkamaya bırakılan otomobille kapkaç yaptılar

Fatih KARAÇALI/ADANA, () - ADANA'da oto yıkamacıya bırakılan otomobille kapkaç yapan işyeri çalışanı ve 2 arkadaşı, polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.
Merkez Seyhan İlçesi'nde oturan N.Ö., bir oto yıkamacıya teslim edip ayrıldı. Burada çalışan 20 yaşındaki Casim Eren, N.Ö.'nün otomobili alıp, arkadaşları ikisi de 19 yaşındaki Mehmet Tunçkıran ve Mehmet Keser ile birlikte gezmeye çıktı. 3 arkadaş, Karafatma Caddesi'nde yürüyen Sefa K.'nın yanına yaklaşıp elindeki cep telefonunu kapıp kaçtı.
Sefa K.'nın şikayetçi olması üzerine çalışma başlatan polis, zanlıların kullandığı aracın plakasını belirleyip N.Ö.'ye ulaştı. N.Ö., otomobilini oto yıkamacıya bıraktığını söyledi. Bunun üzerine Casim Eren gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan Casim Eren, suçunu itiraf ederek kapkaçı Tunçkıran ile Keser ile birlikte gerçekleştirdiklerini söyledi. Eren, "Caddede duruyorduk, Mehmet koşarak geldi. Bize 'telefon kapkaç yaptım. Basın gidelim' diyerek otomobile bindi. Biz de hızla uzaklaştık" dedi. Mehmet Tunçkıran ile Mehmet Keser de yakaladı.
İfadeleri tamamlanan 3 zanlı, adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.