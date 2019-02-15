Yevmiyelerini alamayan 7 inşaat işçisi intihara kalkıştı

İZMİR'in Torbalı ilçesindeki, belediye hizmet binası inşaatında taşeron firmaya bağlı olarak çalışan ve 3 aydır yevmiyelerini alamadıklarını ileri süren 7 işçi, çatıya çıkarak intihar girişiminde bulundu. Yanlarına kimseyi yaklaştırmayıp, polislere direnen 7 işçi, araya giren çalışma arkadaşlarının 1 saatlik çabası sonucunda ikna olup, vazgeçti.Muratbey Mahallesi'ndeki Torbalı Belediyesi yeni hizmet binası inşaatında taşeron firmaya bağlı çelik montaj, asma tavan, sıva ve boya-badana işlerinde çalışan toplam 60 işçiye iddiaya göre 1 ile 3 ay arasında değişen sürelerde yevmiyeleri ödenmedi. Kişi başı toplam 3 bin ile 25 bin lira arasında alacağı olan işçilerden 7'si bugün çalıştıkları dört katlı inşaatın tepesine çıkıp, intihar girişiminde bulundu. Maaşları ödenmediği için evlerine ekmek götüremediklerini belirten işçiler, taşeron firma yetkilileri ve belediyeye tepki gösterdi. Diğer işçilerin durumu bildirmesiyle olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Zaman zaman inşaattan sarkan işçiler büyük korku yaratırken, yanlarına polisleri de yaklaştırmadı. Polis, işçileri ikna edemeyince, aşağıdaki diğer işçilerden yardım istedi. İşçiler, çatıdaki arkadaşlarını cep telefonu ile arayarak yaklaşık 1 saat ikna etmeye çalıştı. Görüşmelerin sonunda ikna olan 7 işçi, bulundukları yerden indi.Aşağıdaki çelik montaj işçilerinden Hüseyin Küçük, her gün Menemen'den Torbalı'ya çalışmak için gittiklerini belirterek, "Daha önce de alacaklarımız ödenmedi. Şimdi yine mağdur edildik. Sadece binanın tepesine çıkan 7 arkadaşımız değil. Aynı durumda olan toplam 60 işçiyiz. Ekmek alacak paramız yok" dedi.İşçi temsilcilerinden Şiho Erekli de "Aynı zamanda inşaatta asma tavan işçisi olarak görev yapıyorum. 3 aydır yevmiyelerimizi alamıyoruz. Bizleri ne arayan ne de soran var. Otomobilimi satıp, bazı işçilerin parasını cebimden ödedim. Ama mağduriyetim giderilmedi. İnşaatın tepesine çıkan arkadaşlarımız gibi biz de mağduruz" diye konuştu.

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