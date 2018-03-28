Yetiştirme yurdunda cinsel istismar sanığı çocuklara 18'er yıl hapis

YASA dışı yollarla geldikleri Erzurum'da kaldıkları Atatürk Erkek Yetiştirme Yurdu'nda 16 yaşındaki Afkanistan uyruklu H.R.F.'ye cinsel istismarda bulunan 15-17 yaş arasındaki 3'ü firari, Pakistan ve Afganistan uyruklu 5 çocuk hakkında dava açıldı. Sanıklardan A.R.N. ile H.A. 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 12 yıl, 'cinsel amaçlı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 6 yıl olmak üzere 18'er yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Olay, 5 Eylül 2017'de Atatürk Erkek Yetiştirme Yurdu'nda meydana geldi. İl Göç İdaresi denetiminde yetiştirme yurdunda kalan Anganistanlı B.A. ile Pakistanlı H.A. iddiaya göre 29 Ağustos 2017'de H.R.F.'nin yanına gitti ve istismar girişiminde bulundu. H.R.F., B.A. ve H.A.'nın yanında kaçmayı başardı. Bir hafta sonra Afganistanlı bir çocuk, H.R.F.'yi çekirdek yeme bahanesiyle odasına çağırdı. Odada bulunanan B.A., H.A., A.R.N., J.A. ve J.B., mağdur çocuğa cinsel istismarda bulundu. Olay sonrası H.R.F.'nin şikayeti üzerine soruştuma başlatıldı. A.R.F. ile H.A. tutuklanarak cezaevine konulurken, kaçan diğer 3 çocuk hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. Suça sürüklenen 5 çocuk hakkında Erzurum 1'nci Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

Çekirdek yemek için gittiği odada bir süre oturduktan sonra ayrılmak istediği sırada aralarından birinin kendisine yumruk attığını söyleyen H.R.F., "Daha sonra odadan bir kaç kişiyi dışarı çıkardılar. Oda içerisinde kalan 5 kişi bana bir saat boyunca istismarda bulundui. Sonra bana 'Bunları kimseye söyleme kendini rezil edersin' dediler. Hepsinden şikayetçiyim" diye konuştu.

'BİZ DE KAÇARDIK'

Erzurum 1'nci Ağır Ceza Mahkemesinde yargılamaları devam eden A.R.F. ile H.A.'nın tercüman eşliğinde ifadeleri alındı. Son sözleri sorulan suça sürüklenen 2 çocuk, suçlamaları kabul etmedi. İkisi de "Suçlu olan kaçan 3 kişiydi. Biz de yapsaydık, kaçardık" dedi.

YASAL ZORUNLULUK GEREĞİ CEZALAR DÜŞTÜ

Mahkeme heyeti, A.R.N. ile H.A.'yı 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan önce 18 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, çocuk sanıkların eylemi diğer suça sürüklenen çocuklarla birlikte aynı yerde yaşama zorunluluğu bulunan ortamın sağladığı kolaylaktan faydalanarak gerçekleştirmeleri nedeniyle cezayı 27 yıla çıkardı. A.R.N. ve H.A.'nın suç tarihine 15-18 yaş grubunda olması nedeniyle indirim uygulayan mahkeme, cezayı 18 yıla düşürdü. Bu yaş grubundaki suça sürüklenen çocuklara yasa gereği ceza miktarının 12 yıldan fazla olamayacağı nedeniyle bu şekilde bırakıldı.

Çocuk sanıklar yine yaş nedeniyle indirimler uygulanarak 'cinsel amaçlı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 6'şar yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Yaşları 18'den büyük olsaydı 36'şar yıl hapis cezası alacak olan A.R.N. ve H.A.'nın hükümle birlikte tutukluluk hallerinin devamına karar verilirken, diğer 3 suça sürüklenen çocuğun dosyası ayrıldı.