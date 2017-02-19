Yeşilırmak'ta usulsuz avlanan 4 kişiye ceza

Nevzat AKKAYA/ÇARŞAMBA (Samsun), () - SAMSUN'un Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimde Yeşilırmak Nehri'nde usule aykırı balık avladıkları belirlenen 4 kişiye, kişi başı bin 150 TL idari para cezası uygulandı.

İddiaya göre Çarşamba İlçesi'nde Hasan Suat Uğurlu Barajı ile Beyyenice Mahallesi arasındaki güzergahta Yeşilırmak Nehri'nde usule aykırı şekilde balık avlandığı ihbar alan Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri bölgede denetim yaptı. Yapılan denetimde usulsüz balık avı yaptığı iddia edilen İ.K., A.G., Ş.S. ve F.P.'ye kişi başı bin 150 TL idari para cezası uygulanırken, kullandıkları balık ağlarına ve tutulan balıklara da el konuldu.

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