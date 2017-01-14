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Yeşil Yol karşıtlarına dava açıldı

Muhammet KAÇAR/ RİZE, () – KARADENİZ Bölgesi’nde 8 ilin yaylalarını birbirine bağlayacak olan 2 bin 600 kilometre uzunluğundaki Yeşil Yol Projesi’nin Rize’nin Çamlıhemşin İlçesi Yukarı Kavron ve Samistal Yaylaları arasındaki...

Yeşil Yol karşıtlarına dava açıldı

Muhammet KAÇAR/ RİZE, () – KARADENİZ Bölgesi’nde 8 ilin yaylalarını birbirine bağlayacak olan 2 bin 600 kilometre uzunluğundaki Yeşil Yol Projesi’nin Rize’nin Çamlıhemşin İlçesi Yukarı Kavron ve Samistal Yaylaları arasındaki bağlantı yolunun yapımına karşı çıkan 11 kişi hakkında, ‘İş ve çalışma hürriyetini ihlal’ suçlamasıyla dava açıldı.
Yeşil Yol Projesi kapsamında tepkiler nedeniyle durdurulan Yukarı Kavron-Samistal yaylaları arasındaki 8 kilometrelik bağlantı yolundaki çalışma, geçen yıl 10 Ekim tarihinde yeniden başladı. Mahkemenin yol bağlantısı ile ilgili daha önce verdiği durdurma kararını hatırlatan yöre halkı tepki gösterdi, iş makinelerinin çalışmalarının durdurulmasını istedi.
Bunun üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, yol çalışmasını engellemeye çalıştıkları gerekçesiyle 6’sı kadın 11 kişiyi gözaltına aldı. Jandarma tarafından ifadeleri alınan, ardından da serbest bırakılan 11 kişi hakkında, ‘İş ve çalışma hürriyetini ihlal’ suçlamasıyla Pazar Adliyesi’nde dava açıldı.

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