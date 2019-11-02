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Yerleşik Alman evinde ölü bulundu
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yerleşik yaşayan Alman Sigrid Beck (62) yatak odasında ölü bulundu. Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde yalnız oturan yerleşik Alman Sigrid Beck'ten bir süredir haber alamayan komşuları, durumdan şüphelenerek...
GÜVENLİK 31.10.2019, 13:41
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yerleşik yaşayan Alman Sigrid Beck (62) yatak odasında ölü bulundu.
Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde yalnız oturan yerleşik Alman Sigrid Beck'ten bir süredir haber alamayan komşuları, durumdan şüphelenerek kapısını çaldı. Kapının açılmaması üzerine jandarmaya haber verildi. Olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, savcılık izniyle çilingir yardımıyla kapıyı açtırıp eve girdi. Jandarma, Beck'i yatak odasında hareketsiz halde yatarken buldu.
Eve çağrılan sağlık ekiplerinin incelemesinde Sigrid Beck'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Alman kadının cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde yalnız oturan yerleşik Alman Sigrid Beck'ten bir süredir haber alamayan komşuları, durumdan şüphelenerek kapısını çaldı. Kapının açılmaması üzerine jandarmaya haber verildi. Olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, savcılık izniyle çilingir yardımıyla kapıyı açtırıp eve girdi. Jandarma, Beck'i yatak odasında hareketsiz halde yatarken buldu.
Eve çağrılan sağlık ekiplerinin incelemesinde Sigrid Beck'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Alman kadının cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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