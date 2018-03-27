(Yeniden) - Zeytinburnu'nda okulda yangın

Ersan SAN/İSTANBUL, () Zeytinburnu'nda bir ilkokulun bodrum katında yangın çıktı.

Yangın Zeytinburnu'nda bulunan Fatma Süslügil İlkokulunun bulunduğu binanın bodrum katında saat 15.45 sıralarında çıktı.

Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın nedeniyle okulda panik yaşandı. Okula çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevkedildi. İlkokuldaki öğrenciler tahliye edilerek hemen yan tarafta bulunan 100. Yıl Ticaret Meslek Lisesine götürüldü. Okula gelen bazı veliler fenalık geçirdi. İlkokulun duman yükselen bodrumuna itfaiye müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

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