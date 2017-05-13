(yeniden) Şırnak'ta Şehit olan Hüseyin Işık'ın baba evine ateş düştü

Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul, () - Şırnak Bestler Dereler'de dün yaşanan çatışmada yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Hüseyin Işık'ın (23), İstanbul Hadımköy'deki baba ocağına ateş düştü.

Şehidin Arnavutköy Hadımköy Mahallesi Kervansaray sokakta bulunan evine yakınları ve komşuları akın etti. Ayrıca, şehidin oturduğu bina ve sokak Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehit askerin evine gelen askeri yetkililer baba Cengiz Işık'a sarılarak teselli etmeye çalıştı. Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı'da şehidin evine gelerek anne Hatice Işık ve baba Cengiz Işık'a taziyelerini iletti.

Şehit Hüseyin Işık'ın cenazesi bugün ikindi namazının ardından Hadımköy Merkez Camii'nden kılınacak, ardında Hadımköy Şehitliği'ne defnedilecek.

