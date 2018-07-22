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Yenice'de çaya giren lise öğrencisi boğuldu

Onur Alp ARSLAN/YENİCE (Çanakkale), ()- ÇANAKKALE’nin Yenice ilçesine bağlı Pazarköy köyünde oturan lise öğrencisi Ahmet Tunç (18), serinlemek için girdiği çayda boğuldu.  Yenice ilçesine bağlı Pazarköy köyünde oturan Çan Sağlık...

Yenice'de çaya giren lise öğrencisi boğuldu

Onur Alp ARSLAN/YENİCE (Çanakkale), ()- ÇANAKKALE’nin Yenice ilçesine bağlı Pazarköy köyünde oturan lise öğrencisi Ahmet Tunç (18), serinlemek için girdiği çayda boğuldu. 
Yenice ilçesine bağlı Pazarköy köyünde oturan Çan Sağlık Meslek Lisesi 2’nci sınıf öğrencisi Ahmet Tunç, bugün arkadaşlarıyla yüzmek üzere çaya gitti. Bayatlar köyü kenarından geçen Koca Çay'a giren liseli genç, arkadaşlarının gözü önünde boğulma tehlikesi geçirdi. Baygın vaziyette sudan çıkarılan ve haber verilmesi ile olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Tunç, kaldırıldığı Yenice Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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