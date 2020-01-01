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Yeni yıl eğlencesinde bıçaklı kavga: 1 ölü
İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, yılbaşı kutlaması yapan arkadaş grubu arasında çıkan kavgada, Türkmenistan uyruklu Uktam Reyimbayev bıçaklanarak öldürüldü. Olay, 6653 Sokak'ta bulunan apartmanda meydana geldi. Uktam Reyimbayev ile arkadaşları,...
GÜVENLİK 01.01.2020, 10:58
İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, yılbaşı kutlaması yapan arkadaş grubu arasında çıkan kavgada, Türkmenistan uyruklu Uktam Reyimbayev bıçaklanarak öldürüldü.
Olay, 6653 Sokak'ta bulunan apartmanda meydana geldi. Uktam Reyimbayev ile arkadaşları, yeni yıl kutlaması için biraraya geldi. Ancak ilerleyen saatlerde arkadaşlar arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Reyimbayev, grup içinden henüz kimliği belirlenemeyen biri tarafından bıçaklandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Uktam Reyimbayev'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Reyimbayev'in cansız bedeni yapılan incelemelerin ardında İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Polis, evde bulunan 3'ü kadın 17 kişiyi gözaltına aldı. Başlatılan soruşturma devam ediyor.
Olay, 6653 Sokak'ta bulunan apartmanda meydana geldi. Uktam Reyimbayev ile arkadaşları, yeni yıl kutlaması için biraraya geldi. Ancak ilerleyen saatlerde arkadaşlar arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Reyimbayev, grup içinden henüz kimliği belirlenemeyen biri tarafından bıçaklandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Uktam Reyimbayev'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Reyimbayev'in cansız bedeni yapılan incelemelerin ardında İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Polis, evde bulunan 3'ü kadın 17 kişiyi gözaltına aldı. Başlatılan soruşturma devam ediyor.
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