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Yeni lastikleri çaldılar, eskileri bıraktılar
KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde araç lastiği satışı ve tamiri yapılan dükkana giren 5 kişi, 50 bin TL değerindeki 95 lastiği çaldı. Hırsızlar, kullanılmış lastikleri bırakırken, hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı. Olay...
GÜVENLİK 22.10.2019, 14:19
KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde araç lastiği satışı ve tamiri yapılan dükkana giren 5 kişi, 50 bin TL değerindeki 95 lastiği çaldı. Hırsızlar, kullanılmış lastikleri bırakırken, hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay cumartesi günü, Darıca Bayramoğlu Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi’nde Tahsin Çakır’a ait araç lastiği satışı ve tamiri yapılan işyerinde meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, sabah saat 07.00 sıralarında kamyonet dükkana doğru geri geri yanaştı. Araçtan inen 5 kişi, kapının kilidini kırmaya çalıştı. Kapının kilidini kıramayan kişiler, kapının camını kırdı. İçeri giren 2 kişi çeşitli ebatlardaki 95 adet araç lastiğini dışarıda bekleyenlere verdi. Yaklaşık 50 bin TL değerindeki lastikleri araca yükleyenler, 16 dakika sonra işyerinin önünden ayrıldı.
Evde bulunduğu sırada arkadaşlarının kendisini aradığını söyleyen Tahsin Çakır, "Hızlı bir şekilde geldim. Arkadaşım benden önce polisi aramış. Polis arkadaşlara sordum 08.45'te aynı sahte plakalı araç Kurtköy’de görülmüş ve yine sonuç yok. Sonuçta benim yaklaşık 50 bin TL’lik malım gitti. Dükkandaki sıfır lastiklerin hepsini almışlar, çıkmaları almamışlar" dedi.
Polis araç lastiklerini çalarak kayıplara karışan zanlıları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Olay cumartesi günü, Darıca Bayramoğlu Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi’nde Tahsin Çakır’a ait araç lastiği satışı ve tamiri yapılan işyerinde meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, sabah saat 07.00 sıralarında kamyonet dükkana doğru geri geri yanaştı. Araçtan inen 5 kişi, kapının kilidini kırmaya çalıştı. Kapının kilidini kıramayan kişiler, kapının camını kırdı. İçeri giren 2 kişi çeşitli ebatlardaki 95 adet araç lastiğini dışarıda bekleyenlere verdi. Yaklaşık 50 bin TL değerindeki lastikleri araca yükleyenler, 16 dakika sonra işyerinin önünden ayrıldı.
Evde bulunduğu sırada arkadaşlarının kendisini aradığını söyleyen Tahsin Çakır, "Hızlı bir şekilde geldim. Arkadaşım benden önce polisi aramış. Polis arkadaşlara sordum 08.45'te aynı sahte plakalı araç Kurtköy’de görülmüş ve yine sonuç yok. Sonuçta benim yaklaşık 50 bin TL’lik malım gitti. Dükkandaki sıfır lastiklerin hepsini almışlar, çıkmaları almamışlar" dedi.
Polis araç lastiklerini çalarak kayıplara karışan zanlıları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
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