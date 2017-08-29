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Yeni evli genç kadın intihar etti

DENİZLİ'nin Pamukkale İlçesi'nde, 4 ay önce evlenen ve 2 aylık hamile olduğu belirtilen 18 yaşındaki Yağmur Boran, banyoda kendini kabloyla asarak yaşamına son verdi. Olay, Pamukkale İlçesi Dokuzkavaklar Mahallesi'nde meydana geldi. Geçen...

Yeni evli genç kadın intihar etti
DENİZLİ'nin Pamukkale İlçesi'nde, 4 ay önce evlenen ve 2 aylık hamile olduğu belirtilen 18 yaşındaki Yağmur Boran, banyoda kendini kabloyla asarak yaşamına son verdi.
Olay, Pamukkale İlçesi Dokuzkavaklar Mahallesi'nde meydana geldi. Geçen mayıs ayında evlenen Yağmur Boran, kendini banyoda kabloyla boynundan astı. Yağmur Boran'ı, dün saat 18.00'de eve gelen eşi Ahmet Boran asılı buldu. Ahmet Boran, polis ve 112'yi arayıp yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Yağmur Boran'ın öldüğünü belirledi. Cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Yağmur Boran'ın 2 aylık hamile olduğu öğrenildi.
Yağmur Boran'ın olay öncesi eşiyle tartıştığı, Ahmet Boran'ın çıkıp gittiği evine dönünce üzücü manzarayla karşılaştığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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