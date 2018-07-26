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Yeni evlendiklerini söyleyip, kuyumcuyu sahte altınla dolandırdılar

BOLU’da, gittikleri kuyumcuya yeni evlendiklerini söyleyerek, gerçeğinden ayırt etmesi zor olan sahte altın bilezikleri 21 bin TL’ye bozdurduktan sonra kuyumcunun elini öpüp vedalaşarak giden C.Y. (27) ve sevgilisi K.Ş. (23) Kütahya’da yakalandı....

Yeni evlendiklerini söyleyip, kuyumcuyu sahte altınla dolandırdılar
BOLU’da, gittikleri kuyumcuya yeni evlendiklerini söyleyerek, gerçeğinden ayırt etmesi zor olan sahte altın bilezikleri 21 bin TL’ye bozdurduktan sonra kuyumcunun elini öpüp vedalaşarak giden C.Y. (27) ve sevgilisi K.Ş. (23) Kütahya’da yakalandı. Şüphelilerden C.Y.’nin ifadesinde paranın artık kıymetsiz olduğunu ve 21 bin TL'yi bir hafta içinde harcadıklarını söylediği öğrenildi.
Bolu’da, kendilerini yeni evlenmiş çift olarak tanıtan C.Y. ve K.Ş., 13 Temmuz'da kent merkezindeki İzzet Baysal Caddesi’nde bir kuyumcuya gitti. Çift, düğünlerinde takılmış olduğunu söyledikleri 3 bileziği 21 bin TL karşılığında kuyumcuda bozdurdu. Daha sonra kuyumcu dükkanının sahiplerinin elini öpüp vedalaşan çift, dükkandan ayrıldı. Kuyumcu, olaydan 3 gün sonra bileziklere işlem yaptığı sırada sahte olduklarını fark etti. İçi gümüş, dışı altın kaplama olan ve gerçeğinden ayırt etmesi zor olan bileziklerin sahte olduğunu fark eden kuyumcu, durumu polise haber verdi.
GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ
Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri dükkanda bulunan güvenlik kameralarını inceledi. Kameralardan kimlikleri tespit edilen şüpheliler, Bolu polisinin dün Kütahya’da düzenlediği operasyonla yakalandı. Bolu’ya getirilen C.Y. ve sevgilisi K.Ş.’nin benzer suçlardan 10 ilde daha arandığı tespit edildi.
1 HAFTADA PARAYI BİTİRDİLER
Şüphelilerden erkek olan C.Y.’nin Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki sorgusunda paraları ne yaptıkları sorulduğunda, “Paranın artık hiç kıymeti kalmadı. Bir haftada bitti. Biz de bir şey anlamadık. Arabamızın tamirini yaptırdık. Biraz da gezdik, alışveriş yaptık hemen bitti. Artık para iyice değersizleşti ” dediği öğrenildi.
EL ÖPÜP VEDALAŞMA KAMERADA
C.Y. ve K.Ş.’nin sahte altınları bozdurduktan sonra kuyumcu dükkanı sahiplerinin elini öpüp vedalaşması da işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Emniyet Müdürlüğü'nde alınan ifadelerinin ardından şüpheli C.Y. ve K.Ş. adiyeye sevk edildi.

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