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Yeni doğum yapan eşini hastane odasında bıçakladı, tutuklandı (2)
TUTUKLANDI Gaziantep'te, yeni doğum yapan 3 çocuk annesi eşi Güldane Yırtıcı'yı, hastanede yatarken, darbedip, başından, kolundan ve yüzünden bıçaklayan Ahmet Yırtıcı, emniyetteki işlemlerini ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde...
GÜVENLİK 24.08.2019, 14:45
TUTUKLANDI
Gaziantep'te, yeni doğum yapan 3 çocuk annesi eşi Güldane Yırtıcı'yı, hastanede yatarken, darbedip, başından, kolundan ve yüzünden bıçaklayan Ahmet Yırtıcı, emniyetteki işlemlerini ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde sağılık kontrolünden geçirildi. Adliyeye sevk edilen Ahmet Yırtıcı, çıkarıldığı Nöbetçi Mahkemece tutuklandı.
Kadir GÜNEŞ/GAZİNTEP, ()
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