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Yeni aldığı motosikletle kaza yapıp öldü

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), ()– ANTALYA’nın Serik İlçesi’nde yeni aldığı motosikletiyle kaza yapan 24 yaşındaki Emir Tekin, yaşamı yitirdi. Kaza, saat 19.00 sıralarında Serik- Belek yolunda meydana geldi. Emir Tekin’in...

Yeni aldığı motosikletle kaza yapıp öldü

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), ()– ANTALYA’nın Serik İlçesi’nde yeni aldığı motosikletiyle kaza yapan 24 yaşındaki Emir Tekin, yaşamı yitirdi.
Kaza, saat 19.00 sıralarında Serik- Belek yolunda meydana geldi. Emir Tekin’in kullandığı 07 YRL 35 plakalı motosiklet, Özel Aspendos Hastanesi kavşağında ‘U’ dönüşü yapmaya çalışan Vildan G.’nin kullandığı 07 YJJ 93 plakalı otomobille çarpıştı. Motosikletten savrulan sürücü Emir Tekin, asfalt zemine düşerek metrelerce sürüklendi.
Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri Emir Tekin’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Tekin’in cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi için morga konuldu. Otomobil sürücüsü Vildan G., polis tarafından gözaltına alındı.
Evli ve 1 çocuk babası Emir Tekin’in Serik’te bir fırında şoför olarak çalıştığı, kaza yaptığı motosikleti ise kısa süre önce satın aldığı belirtildi.

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