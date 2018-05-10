Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cenazede Abdullah Gül'e tepki
Cenazede Abdullah Gül'e tepki
AKP ile MHP ortak miting yapacak
İbrahim Kalın: Tamam değil devam...
Bosna ve Hersek’ten sıfır gümrükle ithalat yeniden başladı
Bosna ve Hersek’ten sıfır gümrükle...
İYİ Parti'nin iletişim sorumlusuna FETÖ'den gözaltı
İYİ Parti'nin iletişim sorumlusuna FETÖ'den...

Yengeye tecavüz iddiasına 34 yıl hapis cezası istemi

ADANA'da cezaevinde olan ağabeyinin eşi 4 çocuk annesi D.B.'ye (27) tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanan Sezer B. (30) hakkında, 34 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Merkez Yüreğir ilçesinde oturan D.B., Hatay'da yaşayan ailesiyle...

Yengeye tecavüz iddiasına 34 yıl hapis cezası istemi
ADANA'da cezaevinde olan ağabeyinin eşi 4 çocuk annesi D.B.'ye (27) tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanan Sezer B. (30) hakkında, 34 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Merkez Yüreğir ilçesinde oturan D.B., Hatay'da yaşayan ailesiyle birlikte 3 Nisan'da Köprübaşı Polis Merkezi'ne gelerek gece evine gelen evli ve 3 çocuk babası kayınbiraderi Sezer B.'den şikayetçi oldu. D.B., çocuklarını uyuttuktan sonra eve gelen kayınbiraderi Sezer B.'nin saçından sürükleyerek kendisini yatak odasına götürüp tecavüz ettiğini söyledi. Gözaltına alınan Sezer B., suçlamayı kabul etmedi. Yengesiyle kendi isteğiyle cinsel ilişkiye girdiğini ileri süren Sezer B., sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Olayla ilgili soruşturmayı tamamlayan Cumhuriyet Savcısı, Sezer B. hakkında, 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, nitelikli cinsel saldırı, mala zarar verme'  suçlarından toplam 34 yıl hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Adli Tıp Kurumu raporunda kadının saldırıya uğradığına ilişkin tespitlere de yer verildi, şüphelinin mağdura sistematik şekilde cebir ve şiddet uygulayarak suç kastını gösterdiği, müştekinin iddiası ile Adli Tıp Kurumu raporunun uyumlu olduğu vurgulandı.
Tutuklu sanık Sezer B.'nin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314