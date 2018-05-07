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Yemekten zehirlenen üniversite öğrencisi, taburcu edildikten sonra öldü

İZMİT'te, bir restoranda tavuklu pilav yedikten sonra rahatsızlanan, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen üniversite öğrencisi Hayrettin Ömeroğlu (26), hayatını kaybetti. Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık...

Yemekten zehirlenen üniversite öğrencisi, taburcu edildikten sonra öldü
İZMİT'te, bir restoranda tavuklu pilav yedikten sonra rahatsızlanan, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen üniversite öğrencisi Hayrettin Ömeroğlu (26), hayatını kaybetti.
Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümünde öğrenim gören Hayrettin Ömeroğlu, dün akşam kusma ve bulantı şikayetiyle Kocaeli Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Şehir merkezinde bulunan bir restoranda tavuklu pilav yediğini söyleyen Ömeroğlu, hastanede serum tedavisi uygulandıktan sonra taburcu edildi. Ömeroğlu, gece tekrar fenalaşınca arkadaşları 01.30 sıralarında 112 Acil servisi arayarak yardım istedi. Eve gelen sağlık ekibi, Ömeroğlu'nu hastaneye götürürken, yolda kalbi durdu. Kocaeli Devlet Hastanesi'ne getirilen Ömeroğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ömeroğlu'nun kesin ölüm nedeni otopsi sonrasında belli olacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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