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Yemekten sonra rahatsızlanan 259 kişiden 4'ünün durum ağır

KONYA'da özel bir yemek firmasının çıkardığı öğle yemeğini yedikten sonra rahatsızlananların sayısı 259'a ulaştı. 4 kişinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan bir yemek fabrikası...

Yemekten sonra rahatsızlanan 259 kişiden 4'ünün durum ağır
KONYA'da özel bir yemek firmasının çıkardığı öğle yemeğini yedikten sonra rahatsızlananların sayısı 259'a ulaştı. 4 kişinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan bir yemek fabrikası tarafından hazırlanan; çorba, pilav, tavuk ve salatadan oluşan 400 kişilik tabildot, dün çoğunluğu sanayi esnafı anlaşmalı iş yerlerine öğle yemeği için dağıtıldı. Yemekleri yiyen 150 kişi kusma, baş dönmesi, mide bulantısı ve ishal gibi şikayetlerle kent merkezindeki çeşitli hastanelere başvurdu. Tedaviye alınan kişilere serum tedavisi uygulandı. Gece boyunca hastanelere başvuranlarla birlikte rahatsızlananların sayısı 259'a ulaştı. 4 kişinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Tedaviye alınan işçiler, "Öğle tavuk, pilav, salata ve çorba yedik. 1 saat sonra mide bulantısı, kusma, ishal ve baş dönmesi yaşadık. Hemen hastaneye geldik ve burada serum tedavisi uyguladılar. Bizim gibi birçok arkadaşımız yemekler nedeniyle zehirlendi" ifadelerini kullandı.
Yemek firmasına gelen Karatay İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, yemeklerden numune aldı. İncelemelerin devam ettiği belirtilirken, zehirlenmeye tavuğun neden olabileceği ileri sürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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