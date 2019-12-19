Yemekten sonra rahatsızlanan 15 öğrenci hastaneye kaldırıldı(2)

TABURCU EDİLDİLER

Öğlen yedikleri yemeğin ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 15 öğrenci taburcu edildi. Sağlık durumları iyi olan öğrencilerin yedikleri köfte ve patates kızartmasından mı rahatsızlandıkları yapılacak incelemenin ardından ortaya çıkacağı öğrenildi.