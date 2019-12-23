Yemek masası getirdiği evde merdivenden yuvarlanıp öldü

Okan ŞİMŞEK/KARABÜK, () - KARABÜK'te, müşterisine getirdiği yemek masasını taşırken fenalaşan Ersin Aksoy (40), 8 basamaklı merdivenden yuvarlandı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Aksoy’un kalp rahatsızlığının olduğu öğrenildi.

Olay, Karabük Köyü Mahallesi Bilim Sokak'ta bulunan Mustafa Şahin'e ait 2 katlı evde meydana geldi. Mobilya atölyesinde çalışan Ersin Aksoy, müşterisi Mustafa Şahin’e getirdiği mutfak masasını "Tek başıma taşırım" dedikten sonra ikinci kattaki merdivenlerin başına kadar getirdi. Burada biraz mola verdikten sonra Mustafa Şahin'e "Biraz iyi değilim" diyen Ersin Aksoy, sendeleyerek 8 basamaklı merdivenlerden yuvarlandı. Başına darbe alan Ersin Aksoy, hareketsiz kaldı.

Haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen evli ve 3 çocuk babası Ersin Aksoy, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ersin Aksoy'un kalp rahatsızlığının bulunduğu ve 2 hafta önce Ankara’da bir hastanede anjiyo olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



