Flaş HaberSon dakika... Yunanistan'da deprem...
Son Dakika
Yem silosundan düşerek öldü
DÜZCE’de, Hayrettin Gür (67), tavuk kümesinin yanında bulunan yem silosunun kapağını açmak isterken düşüp, hayatını kaybetti. Olay, sabah Düzce merkeze bağlı Pırpır köyünde meydana geldi. Hayrettin Gür, tavuk kümesinin yanındaki...
GÜVENLİK 11.12.2019, 10:04
DÜZCE’de, Hayrettin Gür (67), tavuk kümesinin yanında bulunan yem silosunun kapağını açmak isterken düşüp, hayatını kaybetti.
Olay, sabah Düzce merkeze bağlı Pırpır köyünde meydana geldi. Hayrettin Gür, tavuk kümesinin yanındaki yem silonun kapağını üzerine çıkarak açmak istedi. Ancak bir anda dengesini kaybedip, yere düştü. İhbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Hayrettin Gür, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, sabah Düzce merkeze bağlı Pırpır köyünde meydana geldi. Hayrettin Gür, tavuk kümesinin yanındaki yem silonun kapağını üzerine çıkarak açmak istedi. Ancak bir anda dengesini kaybedip, yere düştü. İhbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Hayrettin Gür, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
9°
açık
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 11 Aralık 2019
|İmsak
|06:40
|Güneş
|08:12
|Öğle
|13:02
|İkindi
|15:22
|Akşam
|17:43
|Yatsı
|19:09
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|14
|30
|2. Beşiktaş
|14
|27
|3. Trabzonspor
|14
|26
|4. Başakşehir
|14
|26
|5. Fenerbahçe
|14
|25
|6. Galatasaray
|14
|23
|7. Alanyaspor
|14
|22
|8. Göztepe
|14
|20
|9. Malatyaspor
|14
|20
|10. Denizlispor
|14
|18
|11. Çaykur Rizespor
|14
|17
|12. Gaziantep FK
|14
|17
|13. Gençlerbirliği
|14
|14
|14. Konyaspor
|14
|14
|15. Kasımpaşa
|14
|12
|16. Antalyaspor
|14
|12
|17. Kayserispor
|14
|10
|18. Ankaragücü
|14
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|14
|30
|2. Akhisar Bld.Spor
|14
|25
|3. Erzurum BB
|14
|24
|4. Bursaspor
|14
|23
|5. Ümraniye
|14
|22
|6. Keçiörengücü
|14
|22
|7. Menemen Belediyespor
|14
|22
|8. Fatih Karagümrük
|14
|20
|9. Balıkesirspor
|14
|19
|10. Giresunspor
|14
|19
|11. Adana Demirspor
|14
|18
|12. Altay
|14
|17
|13. İstanbulspor
|14
|15
|14. Altınordu
|14
|13
|15. Osmanlıspor
|14
|11
|16. Boluspor
|14
|11
|17. Adanaspor
|14
|9
|18. Eskişehirspor
|14
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|16
|46
|2. Leicester City
|16
|38
|3. Man City
|16
|32
|4. Chelsea
|16
|29
|5. M. United
|16
|24
|6. Wolverhampton
|16
|24
|7. Tottenham
|16
|23
|8. Sheffield United
|16
|22
|9. Arsenal
|16
|22
|10. Crystal Palace
|16
|22
|11. Newcastle
|16
|22
|12. Brighton
|16
|19
|13. Burnley
|16
|18
|14. Everton
|16
|17
|15. Bournemouth
|16
|16
|16. West Ham
|16
|16
|17. Aston Villa
|16
|15
|18. Southampton
|16
|15
|19. Norwich City
|16
|11
|20. Watford
|16
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|15
|34
|2. Real Madrid
|15
|34
|3. Sevilla
|16
|31
|4. Real Sociedad
|16
|27
|5. Getafe
|16
|27
|6. Athletic Bilbao
|16
|26
|7. Atletico Madrid
|16
|26
|8. Valencia
|16
|26
|9. Granada
|16
|24
|10. Osasuna
|16
|23
|11. Real Betis
|16
|22
|12. Levante
|16
|20
|13. Villarreal
|16
|19
|14. Real Valladolid
|16
|19
|15. Deportivo Alaves
|16
|18
|16. Eibar
|16
|15
|17. Mallorca
|16
|14
|18. Celta de Vigo
|16
|13
|19. Leganés
|16
|9
|20. Espanyol
|16
|9