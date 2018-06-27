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Yem götürdüğü müşterisi tarafından av tüfeğiyle öldürüldü

Erkan BAY/ELAZIĞ, () - ELAZIĞ'da, hayvan yemi ticareti yapan Hasan Akkoç (35), evine yem götürdüğü müşterisi A.Ö. tarafından av tüfeğiyle vurularak, öldürüldü.  Olay, dün akşam saatlerinde, Arıcak ilçesinde meydana geldi. Bükardi...

Yem götürdüğü müşterisi tarafından av tüfeğiyle öldürüldü

Erkan BAY/ELAZIĞ, () - ELAZIĞ'da, hayvan yemi ticareti yapan Hasan Akkoç (35), evine yem götürdüğü müşterisi A.Ö. tarafından av tüfeğiyle vurularak, öldürüldü. 
Olay, dün akşam saatlerinde, Arıcak ilçesinde meydana geldi. Bükardi beldesinde hayvan yemi ticareti yapan Hasan Akkoç, Üçocak beldesi Kutlu Düğün Mahallesi'nde oturan müşterisi  A.Ö.'nün evine yem götürdü. A.Ö. ile içeri davet ettiği Hasan Akkoç arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken A.Ö., av tüfeğiyle Akkoç'a ateş etti. Silah sesini duyan mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, göğsünden yaralanan Akkoç'un olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ekipleri, çevrede yaptığı inceleme sonrası A.Ö.'yü gözaltına aldı.
Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından Hasan Akkoç'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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