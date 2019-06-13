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Yeğenini öldüren Suriyeli amcadan kan donduran savunma: Gözüm döndü, şeytana uydum

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, () - BURSA'da, Suriye uyruklu yeğeni Dima Aşaelim'i (18), 11 yerinden bıçaklayarak öldürdükten sonra kolundaki altın bilezikleri alan amca Bakrı Ashalem(27), yapılan ikinci yargılamada da ömür boyu ve 12 yıl hapis cezasına...

Yeğenini öldüren Suriyeli amcadan kan donduran savunma: Gözüm döndü, şeytana uydum

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, () - BURSA'da, Suriye uyruklu yeğeni Dima Aşaelim'i (18), 11 yerinden bıçaklayarak öldürdükten sonra kolundaki altın bilezikleri alan amca Bakrı Ashalem(27), yapılan ikinci yargılamada da ömür boyu ve 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kararın, Bursa Bölge Mahkemesi’nce, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatının davaya müdahil olmadığı gerekçesiyle usülden bozulması üzerine yapılan yeniden yargılamada Ashalen kendisini, "Şeytana uydum, aklım başımdan gitti" diyerek, savundu.
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesi'nde geçen yıl Haziran ayında meydana gelen olayda Dima Aşaelim, ağabeyi tarafından evde ölü bulundu. Dima Aşaelim'in, 11 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Polis, yaptığı araştırmayla olaydan sonra eve gelip, gözyaşı döken amca Bakrı Ashalem'in, yeğeni Dima Aşaelim'i 4 aylık bebeğinin yanında bıçaklayarak, öldürdüğünü ve kolundaki bilezikleri aldığını belirledi.
Gözaltına alınıp, tutuklanan Bakrı Ashalem, Bursa 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonunda 'canavarca hislerle adam öldürmek' suçundan ömürboyu, 'yağma' suçundan da 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bursa Bölge Mahkemesi ise kararı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatının davaya müdahil olmadığı gerekçesiyle usülden bozdu.
BAKANLIĞIN AVUKATI KATILDI, CEZA DEĞİŞMEDİ
Bozma kararı üzerine yeniden hakim karşısına çıkan amca Bakrı Ashalem, savunmasında  "Gözüm döndü, şeytana uydum, aklım başımdan gitti. Zaten olaydan sonra polis beni gelip aldığında ne olduğunu anlayamadım. Bana anlattıklarında hatırladım neler olduğunu. Ancak detaylarını hala hatırlamıyorum. Yeğenimi öldürdüğüm için çok pişmanım" dedi.
Mahkeme amcayı ömür boyu ve 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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