Son Dakika
Yeğenini öldüren amca tutuklandı
GÜVENLİK 17.01.2020, 16:25
4
ORDU'nun Perşembe ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada yeğeni Murat Bektaş'ı (33), av tüfeğiyle öldüren Mahmut Bektaş (55), tutuklandı.
Olay, dün akşam ilçeye bağlı Çamarası Mahallesi Kurtoğlu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan Mahmut Bektaş ve yeğeni Murat Bektaş, tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mahmut Bektaş, av tüfeğiyle yeğenine ateş etti. Bektaş, kanlar içinde kalırken, amca Mahmut Bektaş, Muhtar Kamil Şanlı'yı arayarak, cinayet işlediğini söyledi. İhbar üzerine, adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Murat Bektaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yeğen Bektaş'ın cenazesi, otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, amca gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Karakolu'ndaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen amca Mahmut Bektaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, dün akşam ilçeye bağlı Çamarası Mahallesi Kurtoğlu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan Mahmut Bektaş ve yeğeni Murat Bektaş, tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mahmut Bektaş, av tüfeğiyle yeğenine ateş etti. Bektaş, kanlar içinde kalırken, amca Mahmut Bektaş, Muhtar Kamil Şanlı'yı arayarak, cinayet işlediğini söyledi. İhbar üzerine, adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Murat Bektaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yeğen Bektaş'ın cenazesi, otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, amca gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Karakolu'ndaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen amca Mahmut Bektaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
8°
hafif yağmur
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 17 Ocak 2020
|İmsak
|06:49
|Güneş
|08:19
|Öğle
|13:19
|İkindi
|15:47
|Akşam
|18:10
|Yatsı
|19:34
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|17
|37
|2. Başakşehir
|17
|33
|3. Trabzonspor
|17
|32
|4. Fenerbahçe
|17
|31
|5. Beşiktaş
|17
|30
|6. Alanyaspor
|17
|29
|7. Galatasaray
|17
|27
|8. Malatyaspor
|17
|24
|9. Gaziantep FK
|17
|24
|10. Göztepe
|17
|23
|11. Denizlispor
|17
|22
|12. Çaykur Rizespor
|17
|20
|13. Gençlerbirliği
|17
|18
|14. Kasımpaşa
|17
|15
|15. Konyaspor
|17
|15
|16. Antalyaspor
|17
|14
|17. Ankaragücü
|17
|12
|18. Kayserispor
|17
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|17
|36
|2. Erzurum BB
|17
|30
|3. Keçiörengücü
|17
|28
|4. Menemen Belediyespor
|17
|28
|5. Akhisar Bld.Spor
|17
|27
|6. Bursaspor
|17
|27
|7. Ümraniye
|17
|25
|8. Adana Demirspor
|17
|24
|9. Balıkesirspor
|17
|24
|10. Altay
|17
|24
|11. Fatih Karagümrük
|17
|23
|12. Giresunspor
|17
|21
|13. İstanbulspor
|17
|19
|14. Altınordu
|17
|18
|15. Osmanlıspor
|17
|13
|16. Boluspor
|17
|13
|17. Adanaspor
|17
|12
|18. Eskişehirspor
|17
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|21
|61
|2. Man City
|22
|47
|3. Leicester City
|22
|45
|4. Chelsea
|22
|39
|5. M. United
|22
|34
|6. Sheffield United
|22
|32
|7. Wolverhampton
|22
|31
|8. Tottenham
|22
|30
|9. Crystal Palace
|22
|29
|10. Arsenal
|22
|28
|11. Everton
|22
|28
|12. Southampton
|22
|28
|13. Newcastle
|22
|26
|14. Brighton
|22
|24
|15. Burnley
|22
|24
|16. West Ham
|21
|22
|17. Watford
|22
|22
|18. Aston Villa
|22
|21
|19. Bournemouth
|22
|20
|20. Norwich City
|22
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|19
|40
|2. Real Madrid
|19
|40
|3. Atletico Madrid
|19
|35
|4. Sevilla
|19
|35
|5. Real Sociedad
|19
|31
|6. Valencia
|19
|31
|7. Getafe
|19
|30
|8. Athletic Bilbao
|19
|29
|9. Villarreal
|19
|28
|10. Granada
|19
|27
|11. Levante
|19
|26
|12. Osasuna
|19
|24
|13. Real Betis
|19
|24
|14. Real Valladolid
|19
|21
|15. Deportivo Alaves
|19
|20
|16. Eibar
|19
|19
|17. Celta de Vigo
|19
|15
|18. Mallorca
|19
|15
|19. Leganés
|19
|14
|20. Espanyol
|19
|11
Yeni Sayımız
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016