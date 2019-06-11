Yeğenini av tüfeğiyle yaralayan amca yakalandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), () - BURSA'nın İnegöl ilçesinde, tarlada tartıştığı yeğeni Kerim Ç.'yi (35) av tüfeğiyle vurarak, yaralayan Mehmet Emin Ç. (55), jandarma ekiplerince yakalandı. Gözaltındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Emin Ç.'nin ilk ifadesinde, "Tüfek yanlışlıkla patladı. Yeğenimi isteyerek, vurmadım'' dediği öğrenildi.

Olay, önceki gün, İnegöl'e bağlı Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Kerim Ç., motosikletiyle tarlada bulunan amcası Mehmet Emin Ç.'nin yanına gitti. Amca ile yeğen arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Mehmet Emin Ç., av tüfeğiyle yeğenine ateş etti. Mehmet Emin Ç., olay yerinden kaçarken, bacaklarından vurulan Kerim Ç. ise yaralandı. Tarlada çalışan işçiler, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibi, Kerim Ç.'yi ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

'TÜFEK YANLIŞLIKLA PATLADI'

Mehmet Emin Ç., bugün jandarma ekiplerince motosikletle seyir halindeyken yakalanıp, gözaltına alındı. Karakolda ifadesi alınan Mehmet Emin Ç.'nin, ''Elimdeki tüfek yanlışlıkla patladı. Yeğenimi isteyerek vurmadım'' dediği öğrenildi. Mehmet Emin Ç., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



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