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Yeğenine tecavüz iddiasıyla tutuklandı
BİLECİK’in Pazaryeri ilçesinde Salim G. (70), zihinsel engelli erkek yeğeni H.T.’ye (41) tecavüz ettiği iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Pazaryeri ilçesine bağlı Demirköy'de oturan Salim G., iddiaya göre zihinsel engelli...
GÜVENLİK 30.08.2019, 12:34
BİLECİK’in Pazaryeri ilçesinde Salim G. (70), zihinsel engelli erkek yeğeni H.T.’ye (41) tecavüz ettiği iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Pazaryeri ilçesine bağlı Demirköy'de oturan Salim G., iddiaya göre zihinsel engelli yeğeni H.T.’ye tecavüz etti. H.T.’nin yaşadıklarını bir tanıdığına anlatmasının ardından kız kardeşi E.T. durumundan haberdar olarak jandarmaya şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri Salim G.’yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Salim G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Cezaevi'ne gönderildi. Soruşturma sürüyor.
Pazaryeri ilçesine bağlı Demirköy'de oturan Salim G., iddiaya göre zihinsel engelli yeğeni H.T.’ye tecavüz etti. H.T.’nin yaşadıklarını bir tanıdığına anlatmasının ardından kız kardeşi E.T. durumundan haberdar olarak jandarmaya şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri Salim G.’yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Salim G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Cezaevi'ne gönderildi. Soruşturma sürüyor.
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