Yeğenine cinsel istismara kalkıştı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, () - ZONGULDAK'ın Çaycuma İlçesi'nde 16 yaşındaki yeğeni S.K.'ya cinsel istismar girişiminde bulunduğu suçlamasıyla tutuklanan 42 yaşındaki R.K., suçlamayı kabul etmedi.

Olay, geçen 25 Ekim'de R.K.'nın evinde meydana geldi. R.K, eve çağırdığı yeğeni S.K.'ya, televizyonda müzik açtıktan sonra, "Beraber dans edelim mi?" dedi. R.K., teklifini kabul etmeyen kızı yatağa yatırıp cinsel istismarda bulunmaya kalkıştı. S.K.'nın, cinsel istismar girişimine direndiği, amcasının cinsel organına tekme atarak kurtulduğu iddianamede yer aldı. Arbede sırasında elbisesi yırtılan S.K.'nın jandarmaya şikayeti üzerine gözaltına alınan R.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hakkında 'çocuğun nitelikli cinsel istismarına teşebbüs' suçundan dava açılan R.K., Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. S.K. ise duruşmaya katılmadı. Sanık R.K., suçlamayı kabul etmedi. Sanık, ağabeyinin kızı olan S.K.'nın evde engelli kızına baktığını söyleyip, "Sürekli para isteyince kızdım. Tutup duvara fırlattım. Sonra o da bana saldırdı. Giderken, 'Bunu senin yanına bırakmayacağım' dedi. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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