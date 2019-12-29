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'Yediemin deposunda kayıp 163 çuval un' davası sanıklarına hapis cezası

BURSA'da, icradan satın aldığı 163 çuval unu yediemin deposunda bulamayınca savcılığa giden Ramazan Ömeroğlu'nun şikayeti üzerine haklarında 'görevini kötüye kullanmak' ve 'sahtecilik' suçlarından dava açılan icra memuru Erdoğan...

GÜVENLİK 29.12.2019, 11:44
'Yediemin deposunda kayıp 163 çuval un' davası sanıklarına hapis cezası
BURSA'da, icradan satın aldığı 163 çuval unu yediemin deposunda bulamayınca savcılığa giden Ramazan Ömeroğlu'nun şikayeti üzerine haklarında 'görevini kötüye kullanmak' ve 'sahtecilik' suçlarından dava açılan icra memuru Erdoğan N. ile yediemin işletmecisi Ferhat E.'nin yargılanması tamamlandı. Suçlamaları kabul etmeyen tutuksuz sanıklardan Erdoğan N. 'resmi belgede sahtecilik'ten 2 yıl 6 ay, Ferhat E. ise 'görevi kötüye kullanmak' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından toplam 1 yıl 8 ay ile 3 bin lira para cezasına çarptırıldı.
Bursa'da, şubat ayında, 16'ncı İcra Müdürlüğü tarafından borç nedeniyle haczedilen 163 çuval un, yediemin deposuna alındı. Alacaklının zararının karşılanmasını istemesi üzerine İcra Müdürlüğü'nce satış ilamı şartlarına göre geçen yıl 2 Ekim'de ihale açıldı. İhaleye katılan Ramazan Ömeroğlu, 163 çuval unu 11 bin 200 lira bedelle satın aldı. Ömeroğllu, İcra Müdürlüğü'ne ödemesini yaptıktan sonra 10 Ekim 2018'de icra memuru Erdoğan N. (38) ile birlikte Ferhat E.'nin (44) işlettiği yediemin deposuna giderek, unları teslim almak istedi; ancak depoda olmadığı ortaya çıktı. Yediemin işletmecisi Ferhat E.’nin, unları başka yerden temin edeceğini belirtmesi üzerine icra memuru Erdoğan N., ‘satıştan teslim zabıt varakası’ düzenleyip, taraflara imzalattı. Aradan 3 ay geçmesine rağmen unlar teslim edilmedi. Bunun üzerine Ramazan Ömeroğlu, sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Savcılıkça yürütülen soruşturma sonucu icra memuru Erdoğan N. ile yediemin işletmecisi
Ferhat E. hakkında 'görevini kötüye kullanmak' ve 'sahtecilik' suçlarından 8 ile 10 yıl arasında hapis cezası istemiyle Bursa 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
'FIRINCININ DEPOSUNA TAŞIDIK'
Karar duruşmasına tutuksuz sanıklar ile müşteki Ramazan Ömeroğlu ve avukatı Havva Şen Sarıkaya katıldı. Ferhat E., duruşmadaki savunmasında, "Bahse konu unlar benim başka bir depomda bulunuyordu. Ramazan bey icra memurları ile birlikte geldi. Malların başına gitmeyi teklif ettim. Ramazan bey 'gerek yok' dedi. 'Burada imza işlemlerimi halledelim, 2- 3 gün sonra unları almaya gelirim' dedi. Daha sonra başka birisinin gelip unlara alacağını söyledi sonra gelen giden olmadı. Bu unları daha sonra nezih bir ortam olduğu için bir fırıncının deposuna taşıdık. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum" diye konuştu. 
Erdoğan N. ise "Unların Ramazan beye teslim edilmesini istedik. Unların başka depoda olduğunu söyledi. Yediemin sahibinin, fırıncıya verdiğini veya kullanıldığını söylediğini hatırlamıyorum. Ramazan bey ve sanık Ferhat E., 'Tamam tutanağı düzenleyelim, imzalayalım, ben sonra teslim alırım' dediler. Yasal mevzuat çerçevesinde her iki tarafın anlaşması üzerine tutanağı imzaladık. Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi. 
'BİZE GÜVENMİYOR MUSUN?' DEMİŞLER
Ramazan Ömeroğlu da "Yediemin deposuna unları almaya gittiğimde görmek istediğimi söyledim. Ferhat E., arka tarafta olduğunu söyledi. Sanıklar, 'Sen bize güvenmiyor musun?' dedi. Ben de 'tamam' diyerek, güvendim ve tutanağı imzaladım. Ancak unları hala teslim almadım. Şikayetçiyim" diye konuştu. 
Mahkeme heyeti başkanı Ramazan Kelebek'in "Paranız hesabınıza yatırılmış" demesi üzerine Ömeroğlu, "Başkanım, benim haberim yok. Beni kimse aramadı. Şimdi mahkemede öğrendim. Şikayetim devam ediyor" dedi.
Son sözleri sorulan sanıklar, beraatlerini talep etti. 
Mahkeme heyeti, toplanan deliller sonucu tutuksuz sanıklardan Erdoğan N.'ye, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Ferhat E. ise 'görevi kötüye kullanmak' suçundan 5 ay hapis ile 3 bin lira para cezası ve 'resmi belgede sahtecilik'ten 1 yıl 3 ay olmak üzere toplam 1 yıl 8 ay cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyetince İcra Müdürlüğü'nde memur olan Erdoğan N. hakkında verilen hapis cezasının ilgili disiplin hükümleri yönünden değerlendirilmesi için Bursa Adli Yargı ve Adalet Komisyon Başkanlığı'na kararın örneğinin gönderilmesine karar verildi. Bursa Bölge Adliyesi'ne itiraz yolunun açık olduğu belirtildi.  

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