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Yazar Demirağ'a saldırıda 2 kişi gözaltına alındı

ANKARA'da, Yeniçağ Gazetesi Yazarı Yavuz Selim Demirağ'ın, evinin önünde gerçekleştirilen saldırıda yaralanmasıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Demirağ, dün akşam evinin önünde bir grubun saldırısına uğradı. Yaralanan Demirağ,...

Yazar Demirağ'a saldırıda 2 kişi gözaltına alındı
ANKARA'da, Yeniçağ Gazetesi Yazarı Yavuz Selim Demirağ'ın, evinin önünde gerçekleştirilen saldırıda yaralanmasıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Demirağ, dün akşam evinin önünde bir grubun saldırısına uğradı. Yaralanan Demirağ, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, saldırıyı gerçekleştirenlerin 6 kişi olduğu ve 2'sinin yakalandığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:
"Evinin önünde saldırıya uğrayan Yeniçağ Gazetesi Yazarı Yavuz Selim Demirağ olayıyla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmalar kapsamında, incelenen güvenlik kamerası görüntüleri ve görgü tanıklarının ifadesine göre saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin 6 kişi olduğu tespit edildi. Şüphelilere yönelik yapılan çalışmalarda A.A. ve N.İ. gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor."

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