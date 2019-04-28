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'Yaza merhaba partisi'nde sahne devrildi: 2 yaralı

KONYA'da bir otelin bahçesinde düzenlenen 'Yaza merhaba partisi'nde sahnenin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Olay, saat 18.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Esenler Mahallesi Yeni Sille Caddesinde bulunan bir otelin bahçesinde meydana...

'Yaza merhaba partisi'nde sahne devrildi: 2 yaralı
KONYA'da bir otelin bahçesinde düzenlenen 'Yaza merhaba partisi'nde sahnenin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Olay, saat 18.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Esenler Mahallesi Yeni Sille Caddesinde bulunan bir otelin bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre otelin bahçe bölümünde bir firma tarafından 'Yaza merhaba partisi' düzenlendi. Yaklaşık 150 kişinin bulunduğu öğrenilen partide müzik çalındığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle sahne devrildi. Yaşanan olayda 2 kişi yaralanırken ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan iki yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Parti ise, yaralıların iyi olduğu yönünde yapılan anonsun ardından kaldığı yerden devam etti.

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