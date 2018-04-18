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Yaylalarda erzak çalan teröristlere sıkı takip

Nedim KOVAN/ORDU, () - KARADENİZ'de yayla evlerinden çaldıkları erzaklarla kış üslenmesi yaptıkları ve baharın gelmesiyle üslerinden çıkacakları değerlendirilenn PKK'lı teröristlere karşı güvenlik güçlerinin tedbirleri artırıldı....

Yaylalarda erzak çalan teröristlere sıkı takip

Nedim KOVAN/ORDU, () - KARADENİZ'de yayla evlerinden çaldıkları erzaklarla kış üslenmesi yaptıkları ve baharın gelmesiyle üslerinden çıkacakları değerlendirilenn PKK'lı teröristlere karşı güvenlik güçlerinin tedbirleri artırıldı. Yaylaya çıkacak olan vatandaşların evlerinde fazla miktarda erzak bırakmamaları istenirken, tedbirli olmaları konusunda da uyarılarda bulunuldu.
5 Nisan'da Gümüşhane Kürtün ilçesi kırsalında güvenlik güçleriyle bir grup PKK'lı terörist arasında çıkan çatışmanın ardından Gümüşhane, Trabzon, Giresun, Ordu, Tokat ve Sivas kırsalında harekete geçildi. Yayla evlerinden kışın çaldıkları yiyeceklerle kış üslenmesi yaptığı belirlenen ve baharın gelmesiyle kış üslenmesinden çıkacakları değerlendirilen PKK'lı teröristlere karşı Jandarma Asayiş Komando timleri, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) timleri, İnsansız Hava Araçları (İHA) destekli operasyon yapıyor. Yayla sezonun başlamasına kısa bir süre kala, PKK'lı teröristlerin kış mevsiminde olduğu gibi,  yayla evlerinden yine erzak çalabileceği hatırlatılarak, vatandaşların tedbirli olunması isteniyor. Karadeniz ormanlarında aç kalan teröristlerin, kullanılmayan boş yayla evlerinde gizlice saklanıp, buralarda barınabilecekleri de belirtilerek, herhangi bir şüpheli durumda mutlaka güvenlik güçlerine ihbarda bulunulması da bekleniyor. 
BELLİ OLMAMASI İÇİN ERZAKLARIN YARISINI ÇALMIŞLAR
Ordu Mesudiye kırsalında 30 Eylül 2016 tarihinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirilmesinin ardından, Ordu-Giresun kırsalında yalnız kalan 1 PKK'lı terörist, Tunceli'ye geri dönmek isterken Erzincan kırsalında yaralı ele geçirilmişti. Ordu ve Giresun'a getirilerek kırsalda güvenlik güçlerine yer göstermesi yapan PKK'lının, yayla evlerinden nasıl hırsızlık yaptıklarını, çaldıkları yaşam ve erzak malzemelerini nereye götürdüklerini tek tek anlatarak, hırsızlık yaptıkları evlerde anlaşılmaması için erzaklardan azar azar aldıkları ortaya çıktı. Karadeniz'deki yayla evlerinin kapısını kırarak içeriye giren, buldukları erzakları çalarak geçen yıl kış üslenmesi yapan teröristlerin deşifre olmasının ardından, farklı yöntemlere başvurabileceği de belirtildi. Bölgedeki teröristlerin iz bırakmadan yayla evlerine girebileceği, daha önce de olduğu gibi belli olmasın diyede erzakların yarısını çalabileceği hatırlatılarak, bu gibi şüpheli durumlarında mutlaka jandarmaya ihbar edilmesi istendi.

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