Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Seydikemer'e şehit ateşi düştü
Şehit eşi, eşı haberi Samsun'da...
Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem
Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem
Tendürek'te çatışma; 2 şehit, 11 yaralı var
Tendürek dağında 8 terörist öldürüldü
Atatürk'e hakaret soruşturması: Süleyman Yeşilyurt ve Hasan Akar hakkında yakalama talebi
Süleyman Yeşilyurt ve Hasan Akar...

Yayladağı'nda kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Emek ÇAKILI/YAYLADAĞI (Hatay), () - HATAY'ın Yayladağı İlçesi'nde kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Yayladağı-Antakya karayolu Çabala Mahallesi...

Yayladağı'nda kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Emek ÇAKILI/YAYLADAĞI (Hatay), () - HATAY'ın Yayladağı İlçesi'nde kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Yayladağı-Antakya karayolu Çabala Mahallesi yakınlarında meydana geldi. 27 yaşındaki Ahmet Çetin yönetimindeki 31 H 0011 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü Çetin ile 18 yaşındaki Yahya Bartan öldü, Mehmet, İrem ve Ahmet Bartan ise ağır yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazayı duyup olay yerine gelen ölen ve yaralananların yakınları, sinir krizi geçirip, gözyaşı döktü.

FOTORAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246