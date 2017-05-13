Yayladağı'nda kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Emek ÇAKILI/YAYLADAĞI (Hatay), () - HATAY'ın Yayladağı İlçesi'nde kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Yayladağı-Antakya karayolu Çabala Mahallesi yakınlarında meydana geldi. 27 yaşındaki Ahmet Çetin yönetimindeki 31 H 0011 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü Çetin ile 18 yaşındaki Yahya Bartan öldü, Mehmet, İrem ve Ahmet Bartan ise ağır yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayı duyup olay yerine gelen ölen ve yaralananların yakınları, sinir krizi geçirip, gözyaşı döktü.

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