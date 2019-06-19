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Yayladağı'nda 40 kaçak göçmen yakalandı

Emek ÇAKILI/YAYLADAĞI (Hatay), () - HATAY'ın Yayladağı ilçesinde Türkiye'ye yasadışı yollardan girdiği belirlenen 40 kaçak göçmen yakalandı. Yayladağı ilçesinde devriye görevi yapan Bezge Jandarma Karakol Komutalığı ekipleri, Yayıkdamlar...

Yayladağı'nda 40 kaçak göçmen yakalandı

Emek ÇAKILI/YAYLADAĞI (Hatay), () - HATAY'ın Yayladağı ilçesinde Türkiye'ye yasadışı yollardan girdiği belirlenen 40 kaçak göçmen yakalandı.
Yayladağı ilçesinde devriye görevi yapan Bezge Jandarma Karakol Komutalığı ekipleri, Yayıkdamlar Mahallesi kırsalında şüphelendikleri 31 H 1546  plakalı pikabı durdurdu. Araçta 40 kaçak göçmen yakalanırken, sürücü M.D. (24) gözaltına alındı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçaklar İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken ifadesi alınan sürücü adliyeye sevk edildi.

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