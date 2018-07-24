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Yaylada mahsur kalan 6 kişiyi, jandarma ve AFAD kurtardı

ANKARA'dan ziyaret için geldikleri Amasya'da yanlışlıkla araçla yayla yoluna girip, sonra da yağmurun etkisiyle yollarını kaybeerek mahsur kalan 6 kişi, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Ankara'da yaşayan bir aile, kendilerine...

Yaylada mahsur kalan 6 kişiyi, jandarma ve AFAD kurtardı
ANKARA'dan ziyaret için geldikleri Amasya'da yanlışlıkla araçla yayla yoluna girip, sonra da yağmurun etkisiyle yollarını kaybeerek mahsur kalan 6 kişi, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Ankara'da yaşayan bir aile, kendilerine ait hafif ticari araçla bir yakınlarını ziyaret için Amasya'ya geldi. Gümüşhacıköy ilçesine gidecek olan aile yanlışlıkla Hamamözü ilçesi yoluna girdi. Bir süre bu yolda ilerleyen aile yanlış yere gittiklerini anlayınca geri dönmeye çalıştı. Bu sırada havanın kararması ve şiddetli yağmurun etkisiyle yollarını şaşırarak Tekçam Köyü yayla yoluna girdi. Kaybolan aile, tek başlarına geri dönemeyeceklerini anlayarak jandarmayı aradı. Bunun üzerine hemen Hamamözü ilçe Jandarma Komutanlığı ekibi ile İl Afet ve Acil Durum Müdürülğü ekibi bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Yaylada mahsur kalan 6 kişi ekipler tarafından yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucunda bulundu. Reşit (43), Neziha (40), Dilara (18), Yusuf Berat (14), Yunus Emre Karapazar (6) ile İrem Alioğlu (16) daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
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