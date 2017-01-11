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Yaylada mahsur kalan 5 kişiyi AFAD ekibi kurtardı

BURSA’nın Karacabey ilçesi Fazlıkonak yaylasındaki hayvanlarının yanına giden besiciler, kar yağışı nedeniyle dönemeyince muhtarı arayıp yardım istedi. AFAD ekipleri, mahsur 5 kişiyi kurtarıp mahallelerine getirdi. Ekmekçi...

Yaylada mahsur kalan 5 kişiyi AFAD ekibi kurtardı
BURSA’nın Karacabey ilçesi Fazlıkonak yaylasındaki hayvanlarının yanına giden besiciler, kar yağışı nedeniyle dönemeyince muhtarı arayıp yardım istedi. AFAD ekipleri, mahsur 5 kişiyi kurtarıp mahallelerine getirdi.
Ekmekçi Mahallesi’nde ikamet eden Mustafa Söğünmez, Melek Söğünmez, Hüseyin Direnci, Mustafa Direnci, Ümmet Direnci ve Ali Keskin, dağ yamaçlarında bulunan ve köyün yaylası olarak bilinen Fazlıkonak'taki ahırlara çıktı. Geri dönmek isteyen 6 kişi yolların kardan kapalı olduğunu görünce köy muhtarı Adnan Eceler'i aradı. Muhtarın haber vermesiyle AFAD ekipleri dün 3 saat içinde paletli araçla yaylaya çıkarak mahsur kalan 5 kişiyi mahalleye getirdi. Yaylada çıkanlardan Mustafa Direnci ise hayvanlarının yanında kalmayı tercih etti.

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