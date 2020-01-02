Yaylada araçları kara saplanan aile kurtarıldı

DÜZCE Sinekli Yaylası'nda araçları kara saplanan aile, Düzce Arama ve Kurtarma Derneği (DAKE) ekibi tarafından kurtarıldı.

Olay dün akşam saatlerinde Düzce Sinekli Yaylası’nda meydana geldi. Düzce'den, Bolu Abant'a giden Oktay Gözütok, Şenay Gözütok, Cihan Gözütok ve Neslihan Gözütok, 07 AZA 63 plakalı arazi araçları ile Abant yolunda yaşanan yoğun trafiğe takılmamak için Sinekli Yaylası yolunu kullanarak Düzce’ye ulaşmak istedi. Ancak yoğun kar yağışı nedeniyle araçları 30 santimetreye ulaşan kara saplanan Gözütok ailesi bir süre yürüdükten sonra telefonların kapsama alanına girmesi ile durumu güvenlik güçlerine haber verdi.

Düzce İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ise Gözütok ailesinin kurtarılması için gönüllü olarak kurulan Düzce Arama ve Kurtarma Derneği'ne kurtarma yetkisi verdi. DAKE ekipleri Sinekli Yaylası’na çıkarak yaklaşık 3 saat sonra 4 kişilik Gözütok ailesine ulaştı. Kara saplanan araç traktörlerle çekilerek karın içinde çıkarıldı. Kurtarma ekiplerinin araçlarına alınan 4 kişilik aile ise kontrol amaçlı Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

