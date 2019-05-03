Yayaya kamyonetin çarpma anı kamerada

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, bir kamyonet yolun karşısına geçen Tevfik Aksan'a (55) çarptı. Aksan'ın yaralandığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.Geçen Çarşamba saat 16.00 sıralarında Fesleğen Mahallesi, Kıbrıs Şehitler Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Tevfik Aksan'a, A.D.'nin kullandığı 20 AAZ 64 plakalı kamyonet çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Aksan, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Aksan'ın sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesini bulunmadığı bildirildi. Polis, kazanın ardından otomobil sürücüsü A.D.'nin ifadesine başvurdu.Soruşturma sürerken, kazanın yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde Aksan'ın caddede yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonetin çarpması sonucu yere düşmesi ve çevredekilerin yaralıya yardım etmek için koşmaları yer aldı.

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