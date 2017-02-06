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Yayalara minibüs çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

AYDIN'da yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışırken minibüsün çarpması sonucu 73 yaşındaki Ali İzgi öldü, Mehmet Yaşar ise yaralandı. Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında, Aydın-İzmir Karayolu Girne Bulvarı Kavşağı'nda meydana...

Yayalara minibüs çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
AYDIN'da yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışırken minibüsün çarpması sonucu 73 yaşındaki Ali İzgi öldü, Mehmet Yaşar ise yaralandı.
Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında, Aydın-İzmir Karayolu Girne Bulvarı Kavşağı'nda meydana geldi. Kavşaktaki yaya geçidini kullanarak karşıya geçmeye çalışan Mehmet Yaşar ile Ali İzgi'ye, Efeler ilçesinden İncirliova yönüne giden Rıdvan Aslan'ın kullandığı 09 FT 343 plakalı minibüs çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine 112 acil servis ile polis ekipleri geldi.
Ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ali İzgi, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ali İzgi'nin minibüsü görünce geri kaçmaya çalıştığı ancak kurtulamadığı öğrenildi. Mehmet Yaşar'ın tedavisinin ise sürdüğü belirtildi.
Polis, kazayla ilgili soruşturman başlattı.

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