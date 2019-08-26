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Yaya geçidine 100 metre mesafede kamyonun çarpmasıyla öldü
ESKİŞEHİR’de, yaya geçidine 100 metre mesafede yolun karşısına geçmek isteyen Namık Karataş (82), yem yüklü kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı. Kaza, saat 13.30 sıralarında Tepebaşı...
GÜVENLİK 26.08.2019, 13:21
ESKİŞEHİR’de, yaya geçidine 100 metre mesafede yolun karşısına geçmek isteyen Namık Karataş (82), yem yüklü kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
Kaza, saat 13.30 sıralarında Tepebaşı ilçesine bağlı Şeker Mahallesi'ndeki Kartal Altgeçit mevkiinde meydana geldi. Namık Karataş, 100 metre mesafede yaya geçidi bulunan yoldan karşıya geçmek istedi. Ancak Tahir Malkoç'un kullandığı 16 BCP 76 kamyonun altında kaldı.
Karataş olay yerinde hayatını kaybederken, kamyon sürücüsü gözaltına alınarak, polis merkezi’ne götürüldü.
Karataş’ın cansız bedeni Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, saat 13.30 sıralarında Tepebaşı ilçesine bağlı Şeker Mahallesi'ndeki Kartal Altgeçit mevkiinde meydana geldi. Namık Karataş, 100 metre mesafede yaya geçidi bulunan yoldan karşıya geçmek istedi. Ancak Tahir Malkoç'un kullandığı 16 BCP 76 kamyonun altında kaldı.
Karataş olay yerinde hayatını kaybederken, kamyon sürücüsü gözaltına alınarak, polis merkezi’ne götürüldü.
Karataş’ın cansız bedeni Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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