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Yaya geçidinde otomobilin çarpmasıyla yaralandı, hastanede öldü

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), () - SAMSUN'un Bafra ilçesinde, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Halit Bayrak (60), otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Bayrak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı....

Yaya geçidinde otomobilin çarpmasıyla yaralandı, hastanede öldü

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), () - SAMSUN'un Bafra ilçesinde, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Halit Bayrak (60), otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Bayrak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza anı, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Kaza, saat 12.00 sıralarında, Galericiler Sitesi önünde meydana geldi. Yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Halit Bayrak'a, Mehmet Kulaksız'ın kullandığı 55 NP 397 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Bayrak, ağır yaralandı. Sürücülerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekibi, ilk müdahalenin ardından Bayrak'ı ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Halit Bayrak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü Mehmet Kulaksız, gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

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