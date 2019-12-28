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Yaya geçidinde otomobil çarptı, 2 gün sonra öldü
ÇORUM’da, hastane önündeki yaya geçidinden geçmek isterken otomobil çarpan Fahri Kabaca (67), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kaza, çarşamba günü saat 11.00 sıralarında, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma...
GÜVENLİK 28.12.2019, 09:52
ÇORUM’da, hastane önündeki yaya geçidinden geçmek isterken otomobil çarpan Fahri Kabaca (67), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza, çarşamba günü saat 11.00 sıralarında, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki yaya geçidinde yaşandı. Muayene için hastaneye gelen Şerife Gülmez ve Fahri Kabaca'ya, yaya geçidinde, İbrahim Ç.'nin kullandığı 19 TK 535 plakalı otomobil çarptı. Kazada Şerife Gülmez ve Fahri Kabaca, ağır yaralandı. Yaralılar, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan Fahri Kabaca, dün akşam hayatını kaybetti. Şerife Gülmez’in tedavisi sürerken, polis tarafından gözaltına alınan sürücü tutuklandı.
Kaza, çarşamba günü saat 11.00 sıralarında, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki yaya geçidinde yaşandı. Muayene için hastaneye gelen Şerife Gülmez ve Fahri Kabaca'ya, yaya geçidinde, İbrahim Ç.'nin kullandığı 19 TK 535 plakalı otomobil çarptı. Kazada Şerife Gülmez ve Fahri Kabaca, ağır yaralandı. Yaralılar, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan Fahri Kabaca, dün akşam hayatını kaybetti. Şerife Gülmez’in tedavisi sürerken, polis tarafından gözaltına alınan sürücü tutuklandı.
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